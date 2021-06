Começa a construção de 50 moradias

Destinadas pelo deputado Cobra Repórter e pelo secretário Sandro Alex

Teve início nesta semana a construção de 50 novas moradias no município de Ribeirão Claro, fruto do trabalho do deputado Cobra Repórter e do atual secretário de Infraestrutura Sandro Alex, junto ao Governo do Estado e Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). O contrato com a construtora foi assinado em 2020.

A informação foi repassada pelo ex-prefeito Mário Pereira, que havia solicitado as moradias durante o seu mandato. Ele agradeceu ao deputado licenciado Sandro Alex, ao deputado Cobra Repórter e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e lembrou que Ribeirão Claro aguarda outras 60 prometidas pessoalmente pelo governador.

“Visitei recentemente o terreno onde o conjunto habitacional será construído, atendendo aos nossos pedidos. Moradia é dignidade para as famílias. Estou muito contente com o início desta obra. Também agradeço ao governador Ratinho que tem investido muito no Programa Casa Fácil para garantir a casa própria para as famílias paranaenses”, afirmou Cobra Repórter.