Prefeito Zezão fala sobre reajuste dos professores municipais

O prefeito Professor Zezão (foto) , de Santo Antônio da Platina, enviou na noite desta terça-feira, dia 22, ao Npdiario o seguinte texto em relação ao reajuste do piso do Professor:

O Presidente da República Jair Bolsonaro determinou um reajuste de 33/° no piso do Magistério, porém existe uma ação na Justiça pela inconstitucionalidade da medida.

Nós estamos conversando com a Associação dos Professores Platinenses da seguinte forma:

Se dermos o reajuste agora e a Justiça entender que o reajuste é inconstitucional teríamos que retirar, o que causaria um transtorno muito grande.

Porém se a Justiça entender que realmente o reajuste deva ser aplicado, vamos pagar de forma retroativa, o Professor com direito ao reajuste não perderia nada.

Está é a nossa posição e foi repassada e entendida pela Associação.

É importante registrar que estamos pagando todas as progressões e elevações, que sem dúvida, são direitos dos Professores, devolvemos em janeiro 4,52/° as funcionários, demos a reposição salarial de 10,06/° a todos os funcionários, que também é direito e aumentamos o vale alimentação de R$ 406,00 para R$ 511,50.