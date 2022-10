Votos por cidades nos Norte/Norte Pioneiro: governo e deputados

Confira como foram escolhidos em todos municípios das duas regiões

Exclusivo: O Coordenador da campanha à reeleição do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior (na foto com Juarez Leal Daio e sua esposa, Sandra) nas regiões de Santo Antônio da Platina/Jacarezinho e Cornélio Procópio, fez um trabalho elogiável agregando as lideranças.

Auxiliaram de forma comprometida e fundamental todos os prefeitos e em especial os de Jacarezinho, Marcelo Palhares, e de Leópolis, Alessandro Ribeiro, o Sandrinho.

Os Deputados Estaduais mais votados no Norte foram Luiz Cláudio Romanelli, Cobra Repórter e Alexandre Curi.

No Norte Pioneiro , Romanelli, Curi, Mauro Moraes e Cobra.

Luísa Canziani, Sandro Alex e Pedro Lupion foram os deputados federais mais votados na região Norte do Paraná.

Pedro Lupion, Sandro Alex e Luísa Canziani foram os mais votados no Norte Pioneiro , mas Nelson Padovani e Beto Preto também receberam expressiva votação.

Na majoritária, o governador teve Bandeirantes, Assaí e Sertaneja como destaques no Norte, enquanto São José da Boa Vista, Carlópolis e Quatiguá foram os mais relevantes em termos de percentuais no Norte Pioneiro, onde perdeu apenas em Ribeirão do Pinhal. O motivo principal seria o descontentamento local pela construção de um presídio.

