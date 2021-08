Velocross com gate cheio e adrenalina

Abertura do Brasileiro de Velocross acontece neste fim de semana em Arroio do Meio (RS)

A primeira das três etapas do Campeonato Brasileiro de Velocross acontece neste fim de semana, na cidade de Arroio do Meio (RS). O evento também é válido como segunda rodada do Pro Tork Gaúcho da modalidade, sendo restrito a equipes, com um rígido protocolo sanitário diante da pandemia da Covid-19.

Mas, apesar de o público não poder estar presente, o gate está cheio e há muita adrenalina.Vale acompanhar a transmissão ao vivo nas páginas da Federação Gaúcha de Motociclismo no Facebook e YouTube.

Além de patrocinar o estadual, a maior fabricante de motopeças da América Latina marca presença com alguns atletas. São eles: Rafael Faria – VX1 e 250cc Pró, Jacson Keil – VX1, VX2, Força Livre Nacional e 250cc Pró, Ana Fietz – Feminina Nacional e Sandro Alexandre – VX3 Nacional e VX4 Nacional.

Faria defende o título na VX1 e se mostra animado. “A expectativa é começar o ano com vitória. Gosto muito deste traçado, para mim, um dos melhores da competição. Tenho boas lembranças no local, já venci lá e espero repetir o bom desempenho”, afirma o paranaense com dez títulos brasileiros no velocross.

A programação no Parque Municipal de Rodeios iniciou com treinos livres na tarde de sexta-feira. O sábado teve os cronometrados pela manhã e segue com provas na sequência de tarde. No domingo o warm up será às 8h20 e a ação continua com corridas às 13h.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.