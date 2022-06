Jeps: Veja quem se classificou para a fase macrorregional 

Atletas que conquistaram primeiro e segundo lugares nas categorias

Estão definidos os medalhistas das modalidades do atletismo regular da 68ª Edição dos Jogos Escolares do Paraná, fase Regional de Wenceslau Braz. Lembrando que os atletas que conquistaram o primeiro e segundo lugar estão classificados para a fase macrorregional que será disputada em Siqueira Campos.

Assim como em outras modalidades, o atletismo foi dividido nas categorias feminino e masculino B, com atletas de idade de 12 a 14 anos, e feminino e masculino A com atletas de idade dos 15 aos 17 anos. As competições foram realizadas no Centro Social de Wenceslau Braz.

Resultado do Feminino – Na corrida de 80 metros, categoria feminino B, entre 12 atletas as jovens Isabelle Nunes Naçar e Adriely Gomes de Oliveira, ambas de Arapoti, conquistaram o ouro e prata. Maira de Cassia Silva, de São José da Boa Vista, conquistou o bronze.

Nos 150 metros da categoria, o outro ficou com Tainá Gabriely Noberto, de Wenceslau Braz, a prata com Kassiany Ferreira, de São José da Boa Vista, e o bronze com Tabitha Pereira da cidade de Sengés.

Já nos 800 metros, as medalhas foram para Maria Gabriely da Silveira que conquistou o ouro para Wenceslau Braz, Yasmin Gonçalves de Sengés ficou com a prata, e Ketiny dos Santos com o bronze para Sengés.

A prova de 2 mil metros teve apenas uma competidora e Yasmin de Oliveira conquistou o ouro para Sengés.

No feminino B do salto em distância, a atleta Yasmin Cristina da Silva, de Wenceslau Braz, conquistou o ouro com uma distância de 3,6 metros. A prata foi para a atleta brazense Sarah do Carmo com um salto de 3,4 metros e o bronze ficou com Maria Victoria Anhaia, de Arapoti, com um salto de 3,3 metros.

No arremesso de peso, Maria Victória de Anhaia, de Arapoti, conquistou o ouro com a marca de 7,01 metros, seguida pela jaguaraiaivense de Lara Santos que ficou com a prata e Amanda Abreu, de Arapoti, com o bronze.

No feminino A, a corrida de 100 metros teve dobradinha brazense com ouro e prata para as aletas Vitória Eduardo Santos Lemes e Saritha Cardoso. O bronze ficou com a atleta Susiane Menezes de Sengés.

A final dos 200 metros teve como campeã a atleta brazense Lorrane da Silva. Em segundo lugar, Sophia Silva conquistou a prata para Santana do Itararé e Lavinia Dribes levou o bronze para Jaguariaíva

Nos 400 metros houve apenas duas competidoras, ficando o ouro com a atleta Susiane Meneses, de Sengés, e a prata com Julia de Souza, de Jaguariaíva. Já nos 800 metros não houve atletas inscritas. Nos 3 mil metros, Micaele do Nascimento, de Sengés, ficou com o outro sendo a única atleta a competir.

No salto em distância categoria feminino A, as medalhas foram pra as atletas Vitória Eduarda Lemes, de Wenceslau Braz, Rayssa dos Santos, de Jaguariaíva, e Micaele do Nascimento de Sengés.

No arremesso de peso da categoria, Marjory Matioski, de Jaguariaíva, ficou com o ouro, Jennifer Fernanda de Lima, de Sengés, com a prata, e Ketlyn de Lima Lares, de Arapoti, com o bronze.

Resultados do Masculino – Nos 80 metros masculino B, o ouro ficou com o atleta João Pedro Proença, de Jaguariaíva, a prata com Victor Nunes, de Arapoti, e o bronze com Pedro Toniolo, também de Jaguariaíva.

Já nos 150 metros, João Pedro Proença também conquistou o ouro, Vanderson Machado, de Wenceslau Braz, ficou com a prata, e Victor Nunes com o bronze.

Nos 800 metros trinca brazense com ouro para Magno de Oliveira, prata pra Luiz Vinicius Rodrigues da Silva e Bronze para Ehrik de Oliveira.

Nos 2 mil metros, ouro para Gustavao Ryu Kasai, de Jaguariaíva, que competiu sozinho na modalidade.

No salto em distância, Gustavo Correa dos Santos, de Wenceslau Braz, conquistou o ouro com a marca de 3,7 metros. Na prata, Gabriel Caxambu, de Jaguariaíva, atingiu a marca de 3,4 metros. O bronze ficou com Moab dos Santos, também de Jaguariaíva com 3,1 metros.

No arremesso de peso, dobradinha jaguaraiaivense com Matheus Medeiros ficando com o ouro e Angelo Costa Passos com a prata. O bronze foi para Sengés com o atleta Leonardo de Proença.

Na categoria A, a corrida de 100 metros teve como vencedor da final o atleta brazense Paulo Henrique Tomaz Mendes. José EduardoRibas Mateus, de Jaguariaíva, ficou em segundo, e Alessandro Carmago, também de Jaguariaíva, em terceiro.

Nos 200 metros, dobradinha jaguaraiaivense com Rafael Batista conquistando o outro e José Eduardo a prata. O bronze ficou em Wenceslau Braz com o atleta Joaquim Vinicius de Paula.

O pessoal de Jaguariaíva estava animado nas corridas e, nos 400 metros, nova dobradinha jaguaraiaivense. O atleta Rafael Albino Batista conquistou o ouro, Belchior Nogueira Malaquias a prata. O bronze foi para o atleta brazense Luiz Henrique Ferreira.

A competição dos 800 metros teve apenas dois competidores, sendo que Douglas dos Santos, de Arapoti, ficou com o ouro, e Victor Hugo Roman, de Jaguariaíva, com a prata.

Nos 3 mil metros, trinca de Sengés com o outro para o atleta Jean Ricardo de Miranda, a prata para Brenno Saldanha Pinheiro e o bronze para Eduardo Henrique Proença Silva.

No salto em distância, sobradinha santanense com o atleta Lucas Ribeiro dos Santos atingindo 4,9 metros levando o ouro e João Otávio Oliveira Barbosa conquistando a prata ao saltar 4,6 metros. Já o bronze ficou com Arildo Matheus Silva de Jaguariaíva.

No arremesso de peso, nova dobradinha santanense com Matheus Marcondes da Silva no ouro e Vitor José Correa de Lima na prata. O bronze ficou em Wenceslau Braz com o atleta Juraci Gabriel Ferro.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeituras Municipais (Reportagem: Marcelo Aguiar).