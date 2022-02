Valdir do Foto receberá alta de hospital amanhã

APÓS DELICADA CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL ARAPONGUENSE

O ex-presidente da câmara platinense, Valdir Domingos de Souza, 63 anos, o Valdir do Foto, foi submetido a uma cirurgia neste início desta semana na Unidade de Tratamento Intensivo do Honpar (Hospital Norte do Paraná, antigo João de Freitas), em Arapongas. Agora, acompanhado da namorada, Gisele, já está num quarto (foto abaixo).