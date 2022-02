Após cirurgia, Valdir do Foto está se recuperando em casa agora

Ex-presidente do Clube Platinense está bem mas não pode receber visitas por enquanto

O ex-presidente da câmara platinense, Valdir Domingos de Souza, 63 anos, o Valdir do Foto, foi submetido a uma cirurgia na Unidade de Tratamento Intensivo do Honpar (Hospital Norte do Paraná, antigo João de Freitas), em Arapongas. Acompanhado da esposa, Gisele (os dois na foto de arquivo), retornaram para casa em Santo Antônio da Platina.

A alta foi neste fim de semana.

Por enquanto não receberá visitas, pois deve permanecer em repouso absoluto pelo menos 30 dias.

O retorno ao hospital será dia sete de março, mas o procedimento cardíaco – duas safenas, uma mamária e outras obstruções resolvidas – foi perfeito.

Ele agradece muito as orações de familiares e amigos.