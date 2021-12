Vai sair de férias? Confira dez dicas para relaxar

Descanse o cérebro nas próximas semanas

Há quem esteja na contagem regressiva para as férias e há quem nem veja ela no horizonte. De um jeito ou de outro, de alguma forma nosso corpo parece entender que um novo ciclo está perto de começar e, para tanto, pede que o ritmo seja diminuído.

Por que eu fico mais feliz nas férias?

Segundo Livia Ciacci, neurocientista do SUPERA – Ginástica para o cérebro, o cérebro humano vive em um eterno dilema entre a rotina e a novidade. “Ao mesmo tempo que a rotina favorece os cuidados com a saúde e a produtividade no trabalho, temos horror de imaginar a possibilidade de viver dias completamente iguais para sempre. Desejamos as novidades e sempre queremos saber qual o próximo assunto, o próximo aparelho a ser lançado, a próxima série…, mas também não queremos um dia acordar e ver que tudo está diferente”, explicou.

Ainda segundo a especialista, quando proporcionamos um período de descanso ou algo novo para o nosso cérebro – como conversar com outras pessoas e visitar lugares, satisfazemos a aptidão natural exploratória do cérebro, causando assim prazer e bem estar, já que esses são comportamentos alinhados à nossa necessidade de sobrevivência. “Isso gera repertório de vivências – favorecendo a neuroplasticidade – e facilita que direcionemos o foco de atenção para o momento presente, por isso é tão importante fazer algo novo nas férias”, explicou.

Férias de dez dias… será que funciona?

Com as mudanças na lei trabalhista, o trabalhador em regime CLT pode hoje “fatiar” suas férias, negociando os dias diretamente com a empresa. Embora a condição facilite, em muitos casos, o planejamento da empresa e do trabalhador, para o nosso descanso férias curtas demais podem não ser uma boa opção. “10 dias de férias podem ser incríveis ou podem não valer de nada. Isso depende muito das escolhas feitas sobre o que fazer neste período, afinal, o tempo é relativo! Se eu tiro 10 dias de férias, passo 5 dias fazendo faxina e os outros 5 sentada olhando redes sociais, vou voltar a trabalhar sem ter descansado. Mas posso dividir o tempo entre a faxina e uma visita aos amigos, posso dormir um pouco mais e me exercitar, posso buscar uma atividade divertida e diferente que esteja dentro do orçamento, posso passar um fim de semana na montanha ou perto do mar. Tudo isso faz a diferença porque o que dará a sensação de descanso é o quanto você estimulou áreas do cérebro diferentes e desligou as preocupações convencionais”, alertou a especialista.

Sejam dez ou trinta dias de férias: agora você já sabe que as escolhas que você faz no seu período de descanso são decisivas para retomar as atividades com mais motivação e energia. Se você vai descansar nos próximos dias, confira dez dicas para aproveitar melhor este período:

Escolha uma nova atividade diferente o suficiente para que se sinta totalmente fora da zona de conforto. Este é um ótimo jeito de alimentar o cérebro de novas perspectivas. Se você trabalha com números e computadores, vá experimentar esculpir ou patinar, trabalhe habilidades esquecidas! Escolha coisas divertidas e deixe a criança interna extravasar . Relembre atividades que te divertiam antigamente, ou descubra outras diferentes, a diversão tem um poder imenso sobre o pensamento associativo e a criatividade. Planeje momentos das férias para fazer nada, exatamente nada . Apenas ficar na rede, ou no seu sofá preferido deixando a mente divagar livre e quem sabe um cochilo sem despertador. Momentos de relaxamento vão reduzir todos os hormônios que aumentam os riscos de doenças cardíacas! Aproveite para esquecer o som do despertador, mas não se perca totalmente, uma rotina básica de sono e alimentação vão reforçar a saúde e facilitar o processo do retorno ao trabalho! Explore as atividades coletivas e, de preferência, divertidas! Jogos em família ou com amigos são excelentes oportunidades de atualizar a conversa e fortalecer vínculos afetivos essenciais para a saúde. Explore a própria cidade, quais lugares você sempre diz que gostaria de ir um dia e nunca tem tempo? Um parque, um museu, uma biblioteca, um cinema diferente. Passe muitos momentos mais próximo de ambientes naturais, com muito verde. As poluições visuais e atmosféricas das cidades funcionam como estressores ambientais, por isso “fugir para a roça” é importante nas férias. Um estudo recente mostrou que duas horas por semana na natureza impactam o bem-estar, o humor e diminuem os sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Se movimente! Corpo e mente são um só, os exercícios físicos são capazes de restaurar o equilíbrio metabólico do seu corpo, melhora o sistema imunológico e isso se reflete na saúde do cérebro. Faça novas amizades , seja em eventos sociais ou no passeio no parque. Ouvir novos assuntos e pontos de vista diferentes, mesmo que você não concorde, vão enriquecer sua visão crítica de mundo. Fazer parte de ações voluntárias e beneficentes também são válidas para ampliar a visão de mundo, além das boas sensações ao ajudar as pessoas.

Aproveite a companhia dos animais. Se você tem um Pet, se dedique a momentos divertidos com ele, isso estimula seu sistema límbico aumentando a sensação de segurança, afeto e autoestima. Se não tem um Pet, que tal visitar alguma instituição de proteção animal e auxiliá-los de alguma forma?