Vacinação de PMs contra três gripes

Influenza A (H1N1), (H3N2) e gripe B

Aconteceu a vacinação dos policiais militares de Jacarezinho contra gripe. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho, como parte da estratégia de controle da doença nesta época do ano.

O imunizante previne contra os três tipos da gripe: Influenza A (H1N1), (H3N2) e gripe B, sobretudo para as formas graves e possíveis complicações dessas patologias.

O Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Castelo Branco, falou sobre a importância da vacinação: “Com a imunização diminuímos de forma expressiva o afastamento dos policiais do trabalho durante o inverno, ficando, desta forma, a comunidade com um policiamento mais eficaz e presente. Externo, também, meus agradecimentos à Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho, que, por meios de seus servidores, de forma solícita, se dispuseram a ir até a Sede da Companhia para aplicação da vacina”.