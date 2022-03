Utilitário causa perturbação em Siqueira Campos

PM apreendeu o veículo por outros motivos também

Durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) na tarde de segunda-feira (28) foi constatado veículo causando perturbação de sossego na cidade de Siqueira Campos.

O fato ocorreu na Rua Paraná, local em que o carro (VW/Saveiro) estava transitando com volume de som alto. Portanto, os policiais realizaram abordagem ao condutor. Neste momento, em pesquisa, notificaram o indivíduo, pois, além de estar com o equipamento de som no volume alto, o carro ainda apresentava pendências administrativas.

Diante dos fatos, os agentes apreenderam o veículo, fizeram as notificações cabíveis, bem como encaminharam o sujeito ao Termo Circunstanciado.