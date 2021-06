Arquitetura de Dados na Unopar

Saiba tudo sobre essa atividade profissional em grande expansão

Se você quer trabalhar com Arquitetura de Dados deve estar se perguntando qual a média salarial da área, certo?

A boa notícia é que o salário de um cientista de dados é promissor: R$ 6.648,42. A faixa salarial de um Data Scientist fica entre R$ 6 mil e o teto de R$ 13.667,27.

Arquitetura de Dados é uma área promissora, com salário competitivo e que oferece diversas oportunidades para participar do processo de transformação digital nas empresas.

Nosso curso é ministrado a distância, no 100% Online. Isso permite que você estude quando e de onde quiser, no seu próprio tempo.

Por isso, não perca mais tempo e inscreva-se no vestibular da Unopar para cursar nosso Tecnólogo em Arquitetura de Dados e se tornar o profissional que o mercado busca!

Entre em contato pelo WhatsApp Ibaiti – 43 – 9.9183-2653 – 43 – 9.9183-2653 SAP – 43 – 9.9662-0002 – 43 – 9.9662-0002 JAC – 43 – 9.9132-3525 – 43 – 9.9132-3525

Agora é com você, poderá trabalhar em empresas de diferentes portes, nas seguintes atividades:

• Desenvolvimento, construção e manutenção de arquiteturas de dados;

• Alinhamento de arquitetura de dados com requisitos de negócio;

• Uso de dados para descobrir tarefas que podem ser automatizadas.

A área de tecnologia está bem em alta e, segundo as tendências, promete se manter aquecida nos próximos anos. Nesse contexto, investir no curso é uma boa opção para quem quer aproveitar as oportunidades oferecidas pelo setor e apoiar o processo de transformação digital nas empresas.

O arquiteto de dados é responsável pela estruturação de grupos de informações relacionadas para a organização de sites e intranets. É o profissional responsável por melhorar a usabilidade dos portais digitais e tornar o acesso ao conteúdo mais fácil para os usuários.