Unopar: Semana da Enfermagem é sucesso

Ação gratuita e com certificação; máscaras entregues ao Hospital Regional do Norte Pioneiro

A Universidade Norte do Paraná (Unopar) está promovendo a 1ª Semana da Enfermagem nos polos de Santo Antônio da Platina e Ibaiti. A ação teve início no dia 11, terça-feira, e terminará nesta quinta-feira, dia 13.

Os organizadores relataram que a data foi escolhida em homenagem ao Dia do Enfermeiro (12), profissionais que são linha de frente no combate à atual crise sanitária. O tema central do evento é voltado para a discussão do protagonismo da enfermagem no contexto da produção de serviços de saúde. Por isso, palestras, mesa redonda e minicursos foram organizados.

A diretora dos polos, Andréa Martinez Dib, afirmou na abertura do evento que o objetivo é “trazer a discussão e a compreensão sobre a relevância dos profissionais da saúde para nossa sociedade”.

Devido à pandemia da Covid-19, tudo está sendo realizado de maneira remota, através da plataforma da própria instituição e do canal no Youtube. A ação é gratuita, tem certificado e a comunidade também pode participar.

Ainda em comemoração ao Dia do Enfermeiro, a Unopar, polo de Santo Antônio da Platina, foi convidada para participar da Semana de Enfermagem do Hospital Regional do Norte Pioneiro, que acontece entre os dias 12 e 14 de maio.

Na oportunidade, a Diretora da Unopar, Andréa Dib, entregou ao hospital máscaras Face Shields para a linha de frente no atendimento aos pacientes infectados pelo Coronavírus.