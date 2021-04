UENP informa matrícula para especialização

A homologação será confirmada após recebimento

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPG) e da Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD), divulgou a convocação para matrícula inicial dos candidatos aprovados no processo seletivo para o curso de Especialização em Ensino da Língua Portuguesa, na modalidade de Educação a Distância.

O candidato convocado em Primeira Chamada deve realizar a matrícula em duas etapas: pré-matrícula online, através do site https://uenp.edu.br/ead-vestibular, até o dia 18 de abril; e envio da documentação obrigatória, que deve ser enviada exclusivamente por correio, via SEDEX, com data de postagem até dia 25 de abril.

A homologação da matrícula será confirmada após recebimento e verificação da documentação entregue pelo candidato, por meio de edital a ser publicado no site https://uenp.edu.br/ead-vestibular .



Confira o edital completo AQUI.