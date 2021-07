UENP divulga o resultado do vestibular

São 1083 novos alunos nos 27 cursos em três campi (Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes)

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) divulgou o resultado final do vestibular.

Os candidatos aprovados devem realizar a pré-matrícula online até a próxima quarta-feira, 28.

O candidato classificado nesta primeira chamada que não fizer matrícula perde a vaga.

As aulas na Uenp para os estudantes ingressantes vão iniciar no dia dois de agosto. São 1083 novos estudantes nos 27 cursos em três campi (Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes).

Confira os aprovados neste link: https://vestibular.uenp.edu.br/2021/