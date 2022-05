Trilheiros já se encontram para Tombo na Lama

No domingo, a programação segue com um delicioso café da manhã para os pilotos a partir das 6h. Já a largada da trilha inicia às 9h para quadriciclos e UTVs e às 9h30 para as motos. No retorno, eles saboreiam o almoço e às 14h o Cigano Globo da Morte entra em ação mais uma vez para fechar com chave de ouro.

As inscrições antecipadas podem ser feitas até a manhã de sexta-feira nas lojas Rudnick Motos, Letki e Lisboa Motos ou ainda por PIX, bastando entrar em contato pelo 41 99873-4008. Elas dão direito a concorrer a todos os prêmios: uma CRF 250F, um sorteio de R$ 4 mil e três sorteios de R$ 1 mil.

O presidente do Tombo na Lama, Rogerio Cavalheiro, se mostra animado com o retorno do evento após dois anos de intervalo devido a pandemia. “Retomamos a pedidos, pois o pessoal gosta muito de acelerar aqui. A programação está mais enxuta, mas será muito divertido. Venham prestigiar”, afirma.

Confira a programação do 14º Tombo na Lama

Motódromo Eduardo Rudnick – Piên (PR)

Sábado, dia 14:

Abertura das inscrições / Entrega de kits

14 e 18h – Show de manobras com Cigano Globo da Morte

Domingo, dia 15:

6h – Café da manhã / Inscrições / Entrega de kits

9h – Largada dos quadriciclos e UTVs

9h30 – Largada das motos

14h – Show de manobras com Cigano Globo da Morte

O 14º Sportbay Tombo na Lama tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina.