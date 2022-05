Três melhores placas de vídeo em 2022, segundo o PC Gamer

Modelos foram escolhidos com base na qualidade e desempenho para reproduzir os melhores jogos no mercado de games

Em um momento no qual a tecnologia está à disposição de empresas e desenvolvedoras, é difícil identificar quais são as melhores opções para montar um bom equipamento de games. Controles, acessórios, gráficos e, claro, as placas de vídeo, que estão em destaque em sites como o Viddheo.

Em um mar de informações tecnológicas para se ter um bom equipamento de computador, por exemplo, muita gente se pergunta para que serve uma placa de vídeo. De maneira resumida, a placa de vídeo serve para exibir imagens na tela e para rodar games e softwares que demandam muito processamento visual. Ou seja: quanto melhor for a placa de vídeo, melhor será a resolução do seu game na tela.

Para ter um bom resultado que acompanhe os jogos feitos atualmente, especialmente nos consoles mais avançados, como o PS5, é preciso ter um bom equipamento, e isso incluir uma ótima placa de vídeo. Às vezes, o preço de uma placa com ótima qualidade pesa no bolso, mas é possível encontrar opções que satisfaçam até mesmo o jogador mais exigente.

De olho na demanda do público para entender quais são as melhores placas de vídeo à disposição no mercado entre tantas possibilidades, o site norte-americano PC Gamer listou alguns dos destaques. Abaixo, 4 opções que chamaram nossa atenção e que merecem destaque para o público brasileiro.

1. Nvidia GeForce RTX 3080

Não há dúvida de que a nova RTX 3080 da Nvidia é a melhor placa de vídeo atualmente. Ela representa um enorme aumento de desempenho geracional em relação à série RTX 20 anterior.

O que realmente se destaca nesse novo modelo é a diferença no desempenho do rastreamento de raios. A primeira geração de placas com capacidade de ray tracing exigia um sacrifício de taxa de quadros tão grande que a maioria das pessoas evitava ativá-la, mas isso mudou na versão atual desenvolvida pela Nvidia.

A Nvidia conseguiu isso adicionando uma carga total de mais núcleos CUDA na GPU de 8 nm e Tensor Cores atualizados (para maior qualidade DLSS) e RT Cores de segunda geração para fazer com os ray-traced pretties.

Toda essa tecnologia, no entanto, pode reforçar a necessidade de um pouco mais de energia. Ainda assim, o alto desempenho do equipamento, avaliada em R$ 13 mil no site da Amazon, é uma ótima opção para quem quer dar um salto de qualidade nos games.

2. AMD Radeon RX 6800XT

Como uma alternativa entre os equipamentos de ponta da Nvidia, a RX 6800 XT é altamente competitiva e que chega perto de sua rival no primeiro lugar do pódio Ou seja: é um equipamento muito apresentável para qualquer jogador de PC com 4K em sua mira.

Um fator importante para a Nvidia e a AMD nesta geração está na frente da memória. O RX 6800 XT vem com 16 GB de GDDR6, mais um total de 256 bits para uma largura de banda total de 512 GB/s. Isso significa que a AMD tem um potencial superior a RTX 3080 de 10 GB da Nvidia, mas fica um pouco atrás em largura de banda bruta para os 760 GB/s do RTX 3080.

A AMD tem um outro trunfo em termos de taxa de transferência em seu Infinity Cache, que reforça consideravelmente a ‘largura de banda efetiva’ das placas. Cerca de 1.664 GB/s, feito pela AMD – uma melhoria de 3,25 vezes em relação à largura de banda bruta do RX 6800 XT. Em termos de jogos, significa que você está olhando para um desempenho semelhante, apesar das tecnologias entre os dois equipamentos.

Tudo isso para dizer que a AMD evoluiu no que já era uma arquitetura promissora e entregou em uma placa de vídeo fantástica, ainda que com algumas limitações. A placa de vídeo pode ser encontrada por valores que variam entre R$ 7.500 e R$ 9.000.

3. Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Embora tenha uma capacidade menor na contagem de núcleos do que a RTX 3060, o modelo Ti compensa esse déficit com algumas frequências de GPU Boost bem interessantes. Mais barato do que seu semelhante, esse modelo oferece um desempenho de jogo bastante satisfatório, com imagens bem nítidas em 1080p e 1440p.

Além disso, esta placa é capaz de se envolver com jogos 4K de alta fidelidade, embora seja preciso mudar algumas configurações gráficas para alcançar uma boa qualidade em 60fps em jogos mais exigentes.

Diante disso, se os modelos mais potentes e exclusivos da Nvidia estiverem em falta (RTX 3080 e o RTX 3070), o RTX 3060 Ti certamente é um substituto de ótima qualidade. O preço? Algo em torno de R$ 5.000.