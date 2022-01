Mulher é presa por tráfico em Cambará

PM abordou ela em frente a sua casa com 15 pedras de crack escondidas na sua boca

Nesta quinta-feira, dia 06, às 15h00, a Polícia Militar prendeu uma mulher, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, por tráfico de drogas em Cambará.

Após denúncias, os policiais abordaram a mulher em frente a sua residência. Em revista, encontraram 15 pedras de crack (foto) dentro da sua boca. A droga estava embalada para venda, com mais R$70,00, em dinheiro trocado.

Também foi aprendido o celular dela, pois, de acordo com as denúncias, o comércio era feito através do aplicativo WhatsApp.

Segundo informações, o crime praticado era comandado pelo marido da mulher abordada, que está preso na penitenciária de Arapongas.

Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para Delegacia de Polícia de Cambará.