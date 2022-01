Pro Tork segue disputa no Argentino de Supercross 2022

Piloto Pro Tork / KTM Racing Team alinha no gate para rodada dupla

Lucas Dunka (foto) não se deixou abalar pelo acidente sofrido na abertura do Campeonato Argentino de Supercross 2022. Nesta sexta-feira e sábado, dias 28 e 29 de janeiro, o piloto que defende a Pro Tork / KTM Racing Team volta a alinhar no gate da categoria principal, em Pinamar, e promete ir pra cima com sua motocicleta 450 SX-F. O evento será de rodada dupla, valendo pela segunda e última etapas.

Ele estava se saindo bem na abertura da competição. Alcançou o segundo melhor tempo nos treinos, com uma diferença de apenas 0,2 segundos para o líder. Na classificatória, fez uma corrida de recuperação, vindo de último para finalizar em quarto. Mas na prova principal, levou um block pass violento, resolvendo abandonar.

“Apesar de ter deslocado o indicador da mão direita e isso atrapalhar um pouco para frear, minha expectativa é excelente. Estou me sentindo muito bem com a moto e com a pista. Darei o meu melhor na busca por um bom resultado para a equipe”, afirma o catarinense de 23 anos.

Dunka está em fase de preparação para os desafios que terá aqui nesta temporada. O foco é a disputa da categoria principal do Campeonato Brasileiro de Motocross e do Arena Cross, com início programado para abril e maio, respectivamente. Em ambos, ele é bicampeão, porém, de 250cc.

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team: A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história. Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em dois anos sete títulos nacionais.

São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico, Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi, Brasileiro de Motocross 2020 – MXJR com Gabriel Andrigo, Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho, Brasileiro de Motocross 2021 – MX4 com Willian Guimarães, Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Arena Cross 2021 – Pro com Anthony Rodríguez. Agora, preparem-se para um novo capítulo!