Pro Tork busca títulos no Arena Cross 2021

Anthony Rodriguez, Gabi Andrigo e Kevyn de Pinho são fortes candidatos

A Pro Tork KTM Racing Team chega a decisão do Arena Cross com grandes chances de ser campeã. O evento de rodada dupla será realizado neste fim de semana, dias 27 e 28 de novembro, e terá pela primeira vez um circuito indoor, montado especialmente no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo (SP).

Os pilotos Anthony Rodriguez e Kevyn de Pinho lideram as categorias Pró e 65cc, respectivamente. Já Gabi Andrigo é o segundo colocado na classificação da AX2. Para o experiente chefe de equipe, Antônio Jorge Balbi Júnior, a expectativa é excelente em todas as classes.

A programação no sábado inicia às 13h e no domingo a partir das 9h, conforme detalhamento abaixo. Os ingressos estão disponíveis em www.arenacross.com.br/ingressos, variando de R$ 40 a R$ 160 por dia. Quem não puder estar presente, vale conferir a transmissão ao vivo pelo canal SporTV.

Confira a programação:

2ª etapa – Sábado (27/11)

13h – Abertura dos portões ao público

13h30 – Treinos livres 16h30 – Treinos classificatórios

19h10 – Abertura do evento

19h20 – Duelo 1×1

19h30 – Solenidade oficial

20h30 – Show de freestyle

21h – 1ª corrida Pró – Transmissão SporTV

21h30 – Corrida AX2 – Transmissão SporTV

22h – 2ª corrida Pró – Transmissão SporTV

22h30 – Encerramento



3ª etapa – Domingo (28/11)



9h – Abertura dos portões ao público

9h30 – Treinos classificatórios

11h30 – Abertura do evento

11h35 – Duelo 1×1

11h40 – Solenidade oficial

12h – Show de freestyle

13h30 – 1ª corrida Pró – Transmissão SporTV

14h – Corrida AX2 – Transmissão SporTV

14h30 – 2ª corrida Pró – Transmissão SporTV

15h – Encerramento

*Sujeita a alterações.