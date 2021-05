Tony assume a direção do Cisnorpi

Mudanças não alteraram consórcio e nem a 19ª

Antonioni Palhares, o Tony, confirmou na noite de quarta-feira, dia cinco, ter assumido oficialmente como Diretor Geral do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro). A indicação é do prefeito e tio, prefeito Marcelo Palhares(PSD).

Tony estava como chefe da 19ª Regional de Saúde, onde realizou bom trabalho e também já esteve no Cisnorpi mais de dez anos. Em seu lugar, está Marcelo Nascimento (os dois nas fotos).

O Cisnorpi atende pacientes de 22 municípios da região com consultas especializadas e eletivas.