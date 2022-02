Tomazinense se forma em Direito após curso de História

Advogada se despede neste final de semana do Npdiario onde foi Editora

A bonita Mariana Ponciano Ribeiro Rennó (foto) é de Tomazina, trabalhou quase dois anos como Editora do Npdiario e se formou neste semana em Direito, na Unifio, em Ourinhos(SP).

É filha de Silmara e Laércio e irmã de Lívia, Caio, Flávio e Pedro, todos muito orgulhosos, até porque ela é formada também em História pela UENP(Universidade do Norte do Paraná), no campus de Jacarezinho, onde reside atualmente.

O próximo avanço acadêmico será o mestrado na UEL(Universidade Estadual de Londrina).

Parabéns e felicidades.