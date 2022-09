Tomazina: equipes de canoagem slalom são Destaque Nacional

Equipe ATOCA disputa competições nacionais

A Equipe ATOCA de Tomazina participou no último fim de semana na Cidade de Guararema(SP) da 2ª Etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom e a 3ª Etapa do Slalom Extremo ambas modalidades olímpicas.

Com bons resultados em diversas categorias ATOCA terminou o evento com o 1º lugar na categoria de Iniciantes e com o 2º Lugar na categoria oficial. A equipe que tem o total apoio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e da Prefeitura de Tomazina e lidera o ranking nacional de 2022 na Canoagem Slalom Extremo.

Segue também em 2º Lugar na Canoagem Slalom tradicional.

O atleta Ítalo Kondo, que foi campeão na categoria menor: “É muito importante estar no pódio em todas as etapas para fica bem posicionado no ranking é assim garantir a bolsa atleta”.

Pantera ,o treinador da equipe se mostra satisfeito com o resultado, mas disse que podem evoluir muito ainda, pois o grupo é muito jovem e certamente irá muito longe na canoagem slalom e também no slalom extremo.

O profissional aproveitou para agradecer ao Prefeito Flávio Zanrroso e a Secretaria Cínthia Chueire “pelo apoio e carinho que tratam a canoagem”, além de toda diretoria da ATOCA e aos pais dos atletas “por sempre estarem apoiando e incentivando seus filhos no esporte”.

O Presidente da ATOCA Luciano Ribeiro de Souza, assinalou ser “uma felicidade muito grande ver Tomazina voltar ao topo da canoagem brasileira, sempre fomos conhecidos como a Terra da Canoagem, e nosso sonho é fazer um atleta olímpico aqui”.

A equipe agora se prepara para a etapa final do Circuito Nacional e também para o Campeonato sul-americano que acontecerá na cidade de Três Coroas-(RS) de 3 a 6 de novembro de 2022.