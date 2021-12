Temporal derruba árvores e afeta abastecimento em Wenceslau

Falta de água continua em algumas partes da cidade

A Sanepar informa que o temporal da noite de terça-feira (28) derrubou árvores e deixou sem energia a captação de água do Ribeirão Natureza, em Wenceslau Braz.

Com isso, os reservatórios baixaram e ocorreram falta temporária de água em todas as regiões da cidade. A Copel trabalha para restabelecer o fornecimento da energia, ainda sem prazo. Não há previsão para normalização no abastecimento.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.