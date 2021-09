Inaugurada Sala do Advogado em Santo Antônio da Platina

Visitou Santo Antônio da Platina, Ibaiti e Jacarezinho

Aconteceu nesta semana a inauguração da Sala da Advocacia no fórum da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina. O espaço está dividido em duas áreas. A primeira, com de 18,6 metros quadrados, para trabalho equipado com computador. A outra, de 13,3 metros quadrados, configurada para reuniões da advocacia local, cuja atuação abrange as cidades de Abatiá, Guapirama, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá e Ribeirão do Pinhal.

Além do presidente da OAB Paraná, Cássio Telles, estiveram presentes o presidente da subseção, Ailson Jesus Levatti; o secretário-geral da seccional Rodrigo Sánchez Rios; o conselheiro seccional Pedro Pavoni Neto; e o delegado da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR), Marcelo Graça Milani Cardoso.

Participaram dezenas de colegas como José Carlos Dias, Cristina Levatti, Mateus Pelizzari, Paula Oliveira, Bruna Fogaça, Júlio César Fronteli, da 13ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de SAP, Alex Figueira e Alex Massarelli.

Dr. Cássio visitou também a sede da OAB platinense e o jornal Npdiario.

Ele esteve também em Ibaiti e Jacarezinho, onde foi na Vara do Trabalho para cerimônia de revitalização da Sala dos Advogados, e a inauguração do novo Parlatório do Depen(Departamento Penitenciário), destinado à conversas entre profissionais e detentos, e também na sede da Subseção da OAB, cuja área de convivência se tornou aberta.

Veja também a visita que o presidente Cássio Telles fez ao npdiario: https://www.npdiario.com.br/imprensa/pais-rejeita-ditadura-diz-presidente-da-oab/

IMAGENS: Roberta Rodrigues/Especial para o Npdiario