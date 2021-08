Inicia Super Copa Pro Tork Integração

Começa neste fim de semana em município da Região Metropolitana de Curitiba

A Super Copa Pro Tork Integração de Velocross dará largada na temporada 2021 neste fim de semana, dias 7 e 8 de agosto, em Contenda, cidade de 16 mil habitantes. O evento será restrito a pilotos devido a pandemia de Covid-19, porém, haverá transmissão ao vivo pela TV Live Interativa.

E além de patrocinar a competição, a Pro Tork estará presente no gate. Os atletas que representam a marca são: Alex Júnior – VX1, Força Livre Nacional e 250cc Pró, Matheus Zerbatto – VX1, Jocimar Ferreira – Força Livre Nacional e 200cc e Marcio Lago – VX3 Nacional, VX4 Nacional, VX3 Especial e VX4 Especial.

No sábado, a programação inicia com os primeiros treinos a partir das 14h e provas às 16h. Já no domingo, é retomada com warm up às 7h45 e segue com a realização de diversas baterias ao longo do dia. As inscrições podem ser feitas através do site eventos.sportbay.com.br.

Serviço: Super Copa Pro Tork Integração de Velocross

Etapa: Abertura

Data: 7 e 8 de agosto

Onde: CT Cabanha Tabatinga – Contenda (PR)

Inscrições antecipadas: eventos.sportbay.com.br

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.