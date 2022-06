Súmula para emissão de Licença Prévia.

BIO INSUMOS NATIVA DO BRASIL LTDA torna público que requereu ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná) , agora denominado Instituto Água e Terra (IAT), a

LICENÇA PRÉVIA, para Empresa importadora de inoculantes, fertilizantes e

agroquímicos, situada na R. Cel. Joaquim Rodrigues do Prado, n.º 332, Centro, Santo

Antônio da Platina/PR.