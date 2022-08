SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

JOSÉ SANTIL JUNIOR, CPF: 836.793.409-15 torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença Prévia – LP, com validade de 10/08/2023 para PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL na FAZENDA PINHAL FORMOSO, AO LADO DO ATERRO SANITÁRIO, CEP: 84.950-000 – WENCESLAU BRAZ/PR.