Subestação da Copel do NP entra em operação

Melhora significativa na qualidade do fornecimento de energia

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta sexta-feira, 11, o início da operação da subestação da Copel, em Santa Amélia, no Norte Pioneiro. A subestação garante o atendimento de 1.827 unidades consumidoras da cidade e das vizinhas Bandeirantes e Abatiá. E segundo o deputado, reduz as quedas e melhora a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica à região.

“É um investimento de R$ 5 milhões, importante, que prepara o Norte Pioneiro para a retomada da economia e oferece suporte para a atração de indústrias à região. Outras duas subestações em padrões semelhantes estão em fase final de construção, em Salto do Itararé e Sapopema, e outra, de maior porte, deve ficar pronta no final do ano em Joaquim Távora”, reafirma Romanelli.

A subestação de Santa Amélia opera em 34,5 mil volts e tem potência de transformação de 7 MVA (megavolt-ampère), com a vantagem de atender as cargas de maneira mais próxima e evitar perdas no sistema. Além disso, foi instalada respeitando padrões construtivos modernos e sustentáveis, com iluminação em LED, operação remota e reversão automática, que permite alteração da fonte de alimentação sem a necessidade de intervenção humana.

Com isso, explica Romanelli, há melhora significativa na qualidade do fornecimento de energia, o que garante maior disponibilidade do serviço para utilização pelos consumidores e serve de apoio para o crescimento do agronegócio e outros setores da economia do Norte Pioneiro.