Stedile e Pro Tork Racing Team renovam parceria pelo 21° ano

Veterano com inúmeros títulos em diferentes modalidades dentro do motociclismo assina com a maior fabricante de motopeças da América Latina

Paulo Stedile e Pro Tork acabam de renovar a parceria pelo 21° ano. Juntos, escrevem uma história de muito trabalho, superação e conquistas. Não é à toa que o veterano é recordista com a maior variedade de títulos nacionais dentro do motociclismo. Foi campeão brasileiro de motocross, supercross, supermotard, velocross, arena-velocross e cross-country.

Segundo o diretor presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, o paranaense é um dos grandes embaixadores da marca e já pertence a família. “Começou com um patrocínio e se transformou em uma amizade da mais extrema confiança. Essa é a nossa filosofia, investir em relações duradouras acima de tudo. Somos gratos por mais um ano”, disse.

O piloto de 41 anos investe agora na pré-temporada e se mostra animado para a disputa dos campeonatos de velocross com sua motocicleta KTM SX450F. Neste ano ele alinha no gate do Brasileiro, Paranaense e também da Super Copa Integração. Além disso, deve representar a marca em inúmeros eventos, como feiras, encontros de trilheiros, entre outros.

Paulinho comemora mais um ano vestindo a camisa. “Patrocinadores vêm e vão. Eles acompanham enquanto você está no topo. A Pro Tork é mais do que isso. Nos momentos mais difíceis da minha carreira, eles nunca me abandonaram. Todos os meus principais títulos e vitórias, foram com a Pro Tork e sempre serei grato por representar esta marca”, finalizou.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.