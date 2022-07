Star Boys Pro Tork Moto Show se exibe em Irineópolis (SC)

Na 6ª edição do ‘Encontro Moto Clube Valões’

A Star Boys Pro Tork Moto Show é uma das atrações da sexta edição do Encontro Moto Clube Valões, que acontece neste sábado, dia 9 de julho, na cidade de Irineópolis, localizada na região do Contestado de Santa Catarina. Quem for da região não pode perder, a entrada é franca.

O espetáculo no Barzito Gastrobar está programado para o início da tarde. A equipe irá utilizar diversas motocicletas especialmente preparadas, que vão de 100 a 1000 cilindradas, para realizarem manobras nos estilos wheeling, drifting e muito borrachão, com destaque para a participação do público.

Serviço

O que: Star Boys Pro Tork Moto Show

Onde: 6º Encontro Moto Clube Valões – Irineópolis (SC)

Quando: Sábado, dia 9

Quanto: Entrada franca

A Star Boys Pro Tork Moto Show tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.