Sportbay Moto Fest promete agitar SP

O evento terá uma série de atrações

A terceira edição do Sportbay Moto Fest promete agitar o fim de semana, dias 15 e 16 de outubro, na cidade de Taquarituba, localizada no centro-sul do estado de São Paulo. O Parque de Eventos Lourenço Custódio será o palco da festa, que tem acesso liberado ao público.

Entre as atrações, destaque para Brenda Stunt Show Pro Tork, único espetáculo de wheeling do Brasil protagonizado por uma mulher. Outros dois pilotos da modalidade que são patrocinados pela maior fabricante de motopeças da América Latina também entrarão em cena: Luquinha e Rodolfo.

Para completar, a Pro Tork Air Show irá riscar o céu de fumaça com o avião Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. A apresentação tem duração aproximada de 20 minutos e costuma levar o público ao delírio com 15 manobras como Looping, Parafuso e Voo Invertido.

Serviço:

O que: Sportbay Moto Fest 2022

Quando: Neste fim de semana, dias 15 e 16

Onde: Parque de Eventos Lourenço Custódio – Taquarituba (SP)

Entrada: FrancaAs atrações radicais Pro Tork têm o apoio da Sportbay.