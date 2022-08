Sportbay Macacolama sorteia R$ 200 mil em prêmios em outubro

Encontro de trilheiros pro mete agitar Cajati (SP) entre 21 e 23 de outubro

O Sportbay Macacolama 2022 preparou um sorteio de mais de R$ 200 mil em prêmios para os participantes do encontro de trilheiros, que envolve percursos para motocicletas, quadriciclos, UTVs e bicicletas.

O evento será realizado entre os dias 21 e 23 de outubro, na cidade de Cajati, localizada no Vale do Ribeira, em São Paulo.

Uma KTM EXC 300 0km, duas Honda CRF250F 0km, um quadriciclo Tauros 110cc 0km, seis minimotos Pro Tork 0km, uma bicicleta Audax Auge 555 de carbono – aro 29, um capacete e uma bota também da Pro Tork são os brindes preparados pela organização do evento para esta grande festa off road.

As inscrições antecipadas devem ser feitas através do link www.eventos.sportbay.com.br

O primeiro lote acaba de encerrar, entrando agora no segundo, com valor promocional de R$ 180. O investimento vai aumentando com o passar do tempo e os prêmios diminuindo, por isso, vale a pena garantir o quanto antes. As regras podem ser conferidas no site.

E além de participarem do sorteio, os inscritos receberão um kit composto por camisa oficial e troféu de participação (exclusivo para os 2 mil primeiros pagantes), café da manhã, lanche e água no neutro e almoço. Entre as bikes, ainda terá troféu especial para os cinco primeiros colocados de cada categoria.

A trilha para motocicletas, quadriciclos e UTVs contará com aproximadamente 65 quilômetros. Já o percurso para bicicletas será dividido: 65km para a classe Pro, 35km para a Sport e 25km para a Ciclo Turismo, além de uma brincadeira que está sendo preparada para as crianças entrarem no clima.

O evento conta com programação intensa, proporcionando grandes momentos para toda a família. Shows de manobras radicais da equipe Pro Tork Alto Giro Show, feira de negócios, praça de alimentação e a apresentação inédita de Fernando e Sorocaba na cidade complementam a grade.

Tudo isso vem dando o que falar, centenas de pessoas já confirmaram presença, incluindo alguns dos melhores influencers do segmento no país. Nomes como Steka 135, Junior 230, Roia da Importada, Evinicius Cruz, Neném da Gata Preta, Noia de Moto, DRM46, Rodrigo Guimarães, entre outros.

Segundo um dos organizadores, Danilo Barreto, a quarta edição do Macacolama promete. “Contamos com o patrocínio de grandes marcas como Sportbay, Pro Tork, CFMOTO e Audax, além de outras que estão por vir. Todas fortalecem muito o evento, será histórico, tenho certeza que quebraremos recordes”, afirma.

>>> Fique por dentro das novidades do Sportbay Macacolama 2022 através do Facebook www.facebook.com/macacolama.cajati ou pela Instagram @macacolamaoficial.

Sportbay Macacolama 2022

Data: 21 a 23 de outubro

Local: Centro de Eventos de Cajati (SP)

Inscrição: www.eventos.sportbay.com.br

Valores:

1º Lote – R$ 160 limitado a 1.000 inscrições pagas até 10/8 – ESGOTADO

2º Lote – R$ 180 limitado a 2.000 inscrições pagas até 15/9

3º Lote – R$ 200 limitado a 3.000 inscrições pagas até 18/10

4º Lote – R$ 220 até 23/10

Ingressos Fernando e Sorocaba: www.eventos.sportbay.com.br

Camping: Makoto (13) 99679-2542 / Gorisch (13) 99783-5861 / Peppa (13) 99742-0764

Sobre o Macacolama: A Associação Equipe de Trilheiros de Cajati surgiu em 2017 a partir da união de amigos apaixonados pelo off road. No mesmo ano da fundação foi realizado seu primeiro encontro, reunindo 350 inscritos, um verdadeiro sucesso para a região. A prova de que todos saíram satisfeitos foi que no ano seguinte o número de participantes dobrou.

Em 2019 seguiu crescendo, com 1301. A pandemia impediu a realização em 2020 e 2021, mas agora volta com toda força. O evento é jovem e já atraiu patrocínio de grandes marcas do segmento. A união dos sócios e seus familiares é o que torna o Macacolama um encontro de trilheiros diferenciado, buscando oferecer a melhor experiência aos visitantes.