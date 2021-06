Perdeu a vida pela Covid-19 aos 57 anos

Siqueira Campos registrou o 75º óbito na tarde deste sábado, dia 26, por complicações da Covid-19. Ademir Francisco Leal(fotos), conhecido como Jacó, de 57 anos, estava em UTI de Curitiba, e seu corpo foi sepultado em torno de 23h15m de ontem no Cemitério Municipal de Siqueira Campos.

Ademir era irmão do coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Francisco Leal, o Daio.

A vítima morava atualmente em Tomazina.