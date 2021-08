Santa Casa retoma cirurgias eletivas em Siqueira Campos

Com a assinatura do TAC a Santa Casa volta ser referência na região

Nesta terça feira 17, em Siqueira Campos, o Prefeito Luiz Henrique Germano, o diretor da Regional de Saúde de Jacarezinho Marcelo Nascimento, o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos Clóvis Antônio Conceição, assinaram o TAC (Termo de Ajuste de Conduta), documento que autoriza, provisoriamente, a realização de cirurgias eletivas na Santa Casa, a partir de 28 de agosto.

O momento contou também com a presença do vice prefeito Paulo Cesar Leite, ‘Paulão’, diretor executivo da Santa Casa de Misericórdia João Carlos Planet do Amaral, presidente da câmara de vereadores de Siqueira Campos Marcio Júnior, vereadores Vanderson Barbosa, Adriane Lemes, Lívia Teixeira e Donizete Lemes.

A Santa Casa deve cumprir o prazo estipulado no TAC para cumprir as exigências sanitárias. A licença é provisória e, até 31 de dezembro deverá realizar 145 cirurgias.

Germano destacou a importância do momento para Siqueira Campos e região, “O momento é de extrema importância não só para nós siqueirense, mas para todo o Norte Pioneiro. O documento que assinamos hoje é um marco que ficara registrado na história dos grandes acontecimentos da nossa cidade, que acima de tudo vai beneficiar pequenas cirurgias”, afirmou Germano(Reportagem: Agência Criativa).