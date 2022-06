Siqueira Campos conquista medalhas de ouro/prata/bronze

Competiram na modalidade Canoagem de velocidade

Começou no dia 25, sábado e terminou neste domingo 26, por volta das 14 horas, o Campeonato Paranaense de Canoagem de Velocidade em Alvorada do Sul, distante 70 km de Londrina.

Foram realizadas 44 provas nas distâncias de 1000, 500 e 200 metros. O município de Siqueira Campos, representado pelos atletas da Escola CRAS de Canoagem, competiram em diversas modalidades e ganharam Medalhas de prata, ouro bronze.

Nesta competição o novo ônibus para transporte exclusivo de atletas conduziu os 16 canoístas siqueirense que são treinados pelo técnico professor Marcelo Carster, com apoio pedagógico de Karina Morales, logística Hérica de Lima e Carlos Dutra e o já conhecido motorista Laércio Barbeiro, “Lima”.

No sábado foram disputadas as distâncias de 1000 e 500 metros com início das provas a partir das 8,00 horas com término as 16,00 horas, com intervalos de 25 minutos. No domingo as provas foram de 200 metros e iniciaram as 8,30 minutos com término as 14,00 horas, nesta competição os intervalos entre provas foram de apenas 15 minutos.

Os melhores atletas do Paraná estavam presentes representando as cidades de Londrina, Curitiba, Cascavel, Paranaguá, Siqueira Campos e Ribeirão Claro. Para o organizador do evento João Emerson dos Santos, “Pantera”, destacou a grandiosidade do evento principalmente para os atletas novos que estão começando sua jornada no esporte.

O representante da Paraná Esporte , Marco Aurélio Schemberger, um dos responsáveis pela estruturação dos Jogos de Aventura e Natureza, mostrou-se satisfeito com a fase estrutural do evento e com a parceria encontrada no município.

A cada evento a Escola CRAS de Canoagem de Siqueira Campos, vem crescendo no circuito estadual. O prefeito Luiz Henrique Germano, falou do orgulho dos atletas siqueirenses, bem como da equipe de apoio, “o belo trabalho de treinamento realizado pelo professor Marcelo Carster, para nossos atletas da canoagem, enche nossa comunidade de orgulho. Nossos atletas já demonstraram muita garra em Guaratuba quando de lá trouxeram várias medalhas e agora novamente elevaram o nome da nossa cidade ao lugar mais alto do podium, em Alvorada do Sul”, enfatizou o prefeito.

Marcelo destacou o apoio que recebe da administração para a realização do seu trabalho, “estamos felizes com os resultados que nossos atletas conquistaram neste final de semana, isso, é graças ao apoio recebido do Departamento de Esporte e Lazer, da prefeitura municipal de Siqueira Campos, através do prefeito Germano e vice Paulão, que não medem esforços para apoiar e ampliar a qualidade dos atendimentos do projeto Educaiaque em Siqueira Campos” disse.

Os atletas siqueirenses trouxeram quase 10 medalhas Na categoria K 2 infantil feminino 200 metros Izadora Christoni e Carolina Martins conquistaram medalhas de Ouro. Na K 1 feminino 200 metros Isadora de Paula e Thayla Mikaele com medalhas de Prata.

Na K 2 menor 500 metros Brayan e Rikelme com medalha de prata. Na K 1 menor 500 metros Isadora de Paula ficou com medalha de bronze. Na K 1 infantil 500 metros Carolina Martins trouxe a medalha de bronze.

Na categoria K 1 infantil 200 metros Kiara Dutra conquistou a medalha de bronze.

Na K 2 masculino Junior 1000 metros Nain Ávila e Kaike Arafat ganharam medalhas de bronze. Na K 1 menor 200 metros Thayla Mikaeli fechou a grande participação dos atletas siqueirenses com medalha de bronze.