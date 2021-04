Siqueira cadastra produtor rural

Produtor rural pode procurar o Departamento de Agricultura na rua Amazonas nº 272

A prefeitura de Siqueira Campos, através do Departamento de Agricultura, está fazendo o cadastramento dos produtores rurais, para fazer um levantamento do perfil do agricultor, bem como as tendências das culturas produzidas no município.

Segundo o diretor do Departamento de Agricultura, técnico em Agropecuária, engenheiro agrônomo Wagner Sabino Lourenço Alves, o objetivo do novo cadastro é levantar as tendências da produção agrícola no município e implantar uma assistência técnica direcionada.

De acordo com Wagner, a fruticultura seria um exemplo, “sabemos que a fruticultura vem crescendo muito dentro no município, porém o que não sabemos hoje é quantos produtores se dedicam a essa atividade. Com esses dados vamos melhorar a assistência técnica para os nossos produtores, bem como elaborar projetos que venham de encontro com essas necessidades”, destaca Wagner.

O produtor rural pode procurar o Departamento de Agricultura na rua Amazonas nº 272, Sala 1 no segundo pavimento da Agência do Trabalhador. “O produtor não precisa se deslocar especificamente para fazer esse cadastro, ele poderá aproveitar quando vier tratar de outros assuntos”, informa(Agência Criativa).