Siena e Ford Ka colidem em Santo Antônio

Acidente aconteceu em torno de 21 horas deste domingo na BR-153

Batida em torno de 21 horas deste domingo, dia 15, no KM 45 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, deixou um homem de 63 anos ferido levemente nas pernas.

O acidente envolveu um Fiat Siena (placas de Bauru/SP) um Ford Ka (placas de Santo Antônio da Platina) perto da Cafeeira 2 Irmãos.

O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência.

O condutor do Ka, que estaria embriagado e invadido a pista contrária da rodovia, foi encaminhado ao Pronto Socorro. Ele estaria com passageiros que teriam fugido após a colisão. E no outro veículo, um casal e três filhas que não se machucaram e depois seguiram viagem para o interior paulista, onde residem.

Fotos e vídeos: Roberta Rodrigues/Especial para o Npdiario