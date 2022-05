Sicredi agora integra o Pacto pelo Esporte

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, passou a integrar o Pacto pelo Esporte. A iniciativa é um acordo voluntário entre empresas patrocinadoras do esporte nacional, que define regras e mecanismos nas relações entre investidores e entidades esportivas (confederações, federações e clubes).

O Pacto pelo Esporte fornece ferramentas de autorregulamentação que definem boas práticas em governança, integridade e transparência, para a efetivação dos patrocínios feitos pelas empresas às entidades. O Sicredi foi convidado a participar da iniciativa pelo reconhecimento de seus esforços e comprometimento com a evolução do esporte brasileiro.

“Acreditamos na inclusão social proporcionada pelo esporte e a conexão das pessoas com o espírito coletivo que ele promove. Nesse sentido, entendemos que tem relação direta com nosso propósito de construir sociedades mais prósperas. A adesão ao Pacto pelo Esporte significa uma evolução da nossa relação com o tema, ao passo que, agora, fomentamos também a evolução dos processos e critérios éticos de gestão em todo o ecossistema esportivo, o que proporciona mais credibilidade e segurança aos investimentos realizados”, afirma a superintendente de Marca, Comunicação e Segmentos do Sicredi, Josiane Reis.

Comprometimento com o esporte

Em 2021, o Sicredi apoiou 290 iniciativas: 282 locais, realizadas por meio de suas mais de 100 cooperativas, e oito nacionais. O futebol é a modalidade com o maior número de ações, totalizando 111.

O Sicredi patrocina grandes campeonatos como a Copa do Brasil de Futebol Masculino; a Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino que teve sua primeira edição em dezembro de 2021; o CBF Origens, campeonato com foco no futebol de base brasileiro, que promove a inserção de jovens talentos no esporte; e Copa do Brasil de Futsal Feminina e a Masculina.

Paulistão Sicredi e Campeonato Carioca

O Sicredi também é patrocinador de importantes torneios estaduais como o Campeonato Carioca. E, há quatro anos, a instituição financeira cooperativa segue como patrocinadora e “title sponsor” do Paulistão Sicredi. “A longa parceria com os campeonatos estaduais reforça a nossa ligação com os estados em que os moradores conseguem perceber o crescimento consistente do Sicredi. Somente no estado de São Paulo, são mais de 300 agências e dezenas de inaugurações previstas para 2022. Essa proximidade com os moradores se conecta em diferentes iniciativas na nossa área de atuação. Por isso, somos parceiros de campeonatos que reforçam nosso vínculo com torcedores, e nos quais a cooperação e o jogo coletivo são essenciais”, afirma o gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

Rating Integra lança terceiro ciclo e abrange clubes de futebol

A entrada do Sicredi no Pacto pelo Esporte coincide com um novo ciclo do Rating Integra, principal ferramenta do pacto para mensurar níveis de governança, integridade e transparência das entidades esportivas brasileiras. O Rating é uma iniciativa da Atletas pelo Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Instituto Ethos e do Pacto pelo Esporte.

A ferramenta auxilia os patrocinadores a definir seus investimentos de maneira mais planejada, objetiva e transparente, pois passam a ter acesso aos atributos e às características de governança das entidades e clubes inscritos no Rating.

O terceiro ciclo do Rating Integra traz importantes mudanças, a fim de atender às demandas do setor e ampliar o escopo de atuação. A abertura da adesão para clubes de futebol é a principal novidade deste ciclo, que será contínuo até 2023.

A participação no Rating é feita em duas etapas: autoavaliação e verificação externa. Na primeira, a organização faz a autoavaliação com base no questionário on-line para que seja gerado um relatório de desempenho. Na segunda, a organização é demandada a apresentar as evidências que respaldam as práticas indicadas. Em seguida, a entidade é entrevistada por um verificador credenciado que faz um relatório com indicações de aprimoramentos. As entidades esportivas que participaram do terceiro ciclo do Rating Integra têm acesso a uma plataforma digital que as aproxima de empresas patrocinadoras, signatárias do Pacto pelo Esporte.

Sobre o Sicredi

É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo uma carteira com mais de 300 produtos e serviços financeiros.