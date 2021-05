Sesa envia hoje 2,3 milhões de seringas

Para vacinação nos municípios; insumos somam investimento de R$ 830 mil

A Secretaria da Saúde do Paraná enviou neste sábado (29) para as Regionais de Saúde 2.372.000 milhões de seringas descartáveis que serão utilizadas no Programa de Imunizações. Os insumos enviados somam um investimento de R$ 830.800,40.

“O abastecimento dos pontos de vacinação com os insumos necessários faz parte da estratégia do Programa de Imunizações e o Governo do Estado realiza todas as etapas desta logística , com a entrega proporcional de materiais para os municípios via as Regionais de Saúde”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (foto abaixo).

Insumos – Cinco tipos de seringas foram enviadas nesta remessa que saiu do Departamento de Material e Patrimônio da Sesa: 890.400 seringas descartáveis de 3ml com agulhas 13mm X 0,45mm, encaminhadas para 17 Regionais de Saúde;

721.600 seringas descartáveis de 3ml com agulha de 25mm X 0,6mm, encaminhadas para dezenove Regionais de Saúde; 524 mil seringas descartáveis de 3ml com agulha de 25mm X 0,7mm, distribuídas entre quinze Regionais de Saúde; 182 mil seringas descartáveis de 3ml com agulhas de 20mm X 0,55mm, para oito Regionais de Saúde e 54 mil seringas de 1ml com agulha de 25mm X 0,6 mm que seguiram para dezoito Regionais de Saúde.

A partir da chegada dos insumos, as Regionais de Saúde farão a entrega proporcional aos municípios.

