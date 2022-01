Sepultado corpo do advogado Celso Rossi em Jacarezinho

Advogado tinha 86 anos e deixou legado admirável para o Norte Pioneiro

O corpo do advogado Celso Rossi (fotos) foi velado nesta sexta-feira, dia 28, na Faculdade de Direito no campus de Jacarezinho da UENP/Universidade Estadual do Norte do Paraná (fotos), na avenida Manoel Ribas, e sepultado no final da tarde no Cemitério São João Batista.

Faleceu em Londrina nesta quinta-feira, 27, de falência dos órgãos.

O prefeito Marcelo Palhares decretou luto oficial por três dias no município.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná, emitiu Nota, transcrita parcialmente abaixo:

A OAB registra, com profundo pesar, o falecimento do advogado Celso Antônio Rossi, em Jacarezinho. Rossi estava inscrito na OAB/PR sob o número 1744 desde 1959, logo após sua graduação da Universidade Federal do Paraná.

Sua trajetória na OAB é longa. Foi presidente da subseção de Jacarezinho por três gestões: 1977/1979, 1983/1984 e 1987/1989. Também compôs a diretoria como vice-presidente na gestão 1981/1982. Exerceu a vice-presidência da OAB Paraná por dois triênios: 1995/1997 e 1998/2000.

Foi eleito conselheiro estadual para a gestão 2001/2003, nomeado coordenador regional da banca examinadora do Exame de Ordem da OAB Jacarezinho e eleito membro efetivo da Câmara de Direitos e Prerrogativas da seccional na gestão 2004/2006.

Várias pessoas e familiares manifestaram pesar pelo falecimento.

