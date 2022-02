Sepultado corpo de advogado e ex-vereador de Ribeirão do Pinhal

Edeval Júnior tinha 56 anos e foi contaminado pela Covid-19

A Covid-19 deixou mais uma vítima no Norte Pioneiro, nesta segunda-feira, dia 21: o político e advogado Edeval Gonçalves de Azevedo Júnior (fotos) faleceu em Curitiba devido a complicações da doença (pneumonia). O corpo foi velado na Câmara dos Vereadores(não estava mais infectado) e sepultado no início da tarde desta terça-feira, dia 21, no cemitério local.

Ele, que era do PMN, tinha 56 anos e ficou em segundo lugar, com 32,12%, 2.416 votos, na eleiçã0 de prefeito de 2020 na cidade, perdendo por apenas 172 votos do que ganhou, Dartagnan Calixto.

Advogado formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, era filho do ex-chefe do executivo Edeval Gonçalves de Azevedo e irmão do também médico, Fábio, que trabalha em Santo Antônio da Platina.

Não era casado e não deixou filhos.