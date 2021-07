Sebrae do Norte Pioneiro é referência internacional

Odemir Capello, consultor e coordenador no Norte Pioneiro do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) fez visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina e ressaltou a importância do órgão para o desenvolvimento sócio-econômico da região (fotos).

Na oportunidade, confirmou a promoção da Ficafé 2021 entre 27 a 29 de outubro em Jacarezinho. A Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro é o maior evento de inovação em cafeicultura do Paraná e um dos maiores do Brasil. Acontece desde 2007 e movimenta a economia, sendo uma vitrine para os cafés especiais da região para o Brasil e exterior.

A edição 2021 será 100% online e gratuita, repetindo o sucesso da edição 2020. Haverá uma programação especial para produtores, produtoras, jovens do café, estudantes, profissionais do agro, cafeterias, torrefações e também coffee lovers e todos os que são apaixonados por café.

Odemir Capello, que é casado com a professora Elenice, com a qual possui três filhos (de 30, 28 e 19 anos), anunciou também 6ª edição da GeniusCon, que traz inovação, tecnologia e empreendedorismo e será realizada entre os dias 13, 14 e 15 de outubro 100% online com inscrições em breve.

Desde 2016 , por meio de uma parceria entre o SEBRAE e o IFPR(Instituto Federal do Paraná) com o intuito de fomentar a inovação e a tecnologia na região, a iniciativa consiste numa trilha de startups. Devido ao sucesso, o SRI(Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro) mudou o formato e a dimensão do evento, transformando a GeniusCon. O objetivo da feira é proporcionar aos participantes uma experiência imersiva para aprendizados de alto impacto e geração de negócios.

Trabalha direto com 23 prefeituras, mas serve de referência em todo estado. Acompanha o Valor Bruto da Produção, calculado com base na produção agrícola municipal e nos preços recebidos pelos produtores, englobando produtos da agricultura, da pecuária, da silvicultura, do extrativismo vegetal, da olericultura, da fruticultura, de plantas aromáticas, medicinais e ornamentais, da pesca etc. Na região, lembra a importância, por exemplo, da goiaba de Carlópolis . Além de fornecer dados sobre a produção agropecuária de todos os Municípios do estado do Paraná, tal índice compõe o Fundo de Participação dos Municípios. O VBP tem uma participação de 8% no cálculo usado para a determinação do índice final a ser aplicado sobre a arrecadação do ICMS, que resulta na cota-parte devida a cada município. Uma pesquisa do Sebrae aponta que 84% dos produtores rurais usam pelo menos uma tecnologia digital na produção. Além disso, o levantamento ainda mostra que 67% dos produtores acreditam que cada vez mais a tecnologia digital será mais necessária para o planejamento das atividades na roça. A produção rural está moderna e os agricultores precisam pensar que o campo é uma empresa a céu aberto.

O consultor já viajou, a trabalho e sempre prospectando negócios , para Costa Rica, Argentina, Itália, Canadá e Espanha, entre outros, estudando cases e adquirindo Know-how, com técnicas e procedimentos visando vantagens competitivas para pequenos e médias empresas. É dele a primeira Indicação Geográfica do café, por exemplo. O Sebrae estimula a digitalização como um processo importante para que haja uma retomada dos negócios na crise, assim como a cooperação entre os produtores. A instituição tem contado com o apoio de prefeituras do Norte Pioneiro para capacitar os produtores rurais na utilização de ferramentas e plataformas online. Oferece consultorias individuais ou em grupo. A orientação do Sebrae abrange também a questão da segurança alimentar, detalhe que ganhou ainda mais força em tempos pandêmicos.

Já estão abertas ainda as inscrições para a 7ª edição do Conecta 2021, evento do Sebrae/PR que acontece de forma 100% online e gratuita, nos dias 25 e 26 de agosto. O objetivo é promover o intercâmbio de conhecimento e fomentar a inovação no estado do Paraná. Em 2021, o formato está mais dinâmico, com palestras e painéis de 20 a 40 minutos e foco em resultados, além de apresentações culturais, mentorias e conexões.

As franquias brasileiras devem encerrar o ano com crescimento de mais de 8% no faturamento. Projeção da Associação Brasileira de Franchising (ABF) revela que o setor deve fechar 2021 com alta de 5% em número de unidades. Para promover o contato e interação entre franqueadores que desejam expandir suas operações e futuros empreendedores, o Sebrae/PR e a Fecomércio PR, em parceria com a ABF, vão realizar, nos dias 10 e 11 de setembro, um Salão de Franquias 100% virtual.

O Sebrae/PR, o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) lançaram, de forma online, o programa “Contador parceiro: construindo o sucesso”, que oferece capacitação para profissionais contábeis do Paraná para atuarem na rede de Atendimento Sebrae. A iniciativa tem como meta, até abril de 2023, qualificar 4 mil profissionais da área, em todo o Estado, nos temas de gestão, empreendedorismo e inovação.

Com oito meses de duração e 80 horas de capacitação, a trilha de inovação, que é 100% digital, está dividida em quatro blocos, com um total de 13 módulos, nos quais o profissional vai aprender a se posicionar frente às tendências de mercado, traçar estratégias vencedoras de relacionamento digital, a implantar técnicas de liderança e ferramentas de gestão, atuar em equipe, a realizar análise de viabilidade de negócios, a aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a ser parceiro dos pequenos negócios.