Secretaria da Saúde promove ação em plena praça pública

Tendas itinerantes oferecem diversos tipos de serviços

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou, no fim de semana o Programa Tendas Itinerantes da Saúde. O atendimento ao público foi realizado das 8 às 11 horas, na Praça Rui Barbosa. A cada mês, a iniciativa será realizada nas demais Praças Públicas, em todas as regiões do Município, como forma de aproximar mais a população das equipes da Saúde e promover ações para tratamento de eventuais doenças detectadas.

No sábado, realizados 40 testes rápidos, uma atualização caderneta de vacinação infantil e um adulto, 80 atendimentos com aferição de pressão arterial e glicemia, 15 atualizações documentais de pacientes que aguardam por especialidades, além de orientações em saúde sobre cuidado com escorpiões, dengue, alimentação e saúde bucal.

A iniciativa contou com a participação de servidores municipais de Saúde e do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

Serviços oferecidos:

Testes rápidos de HIV, SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS

Vacinação de rotina

Aferição de pressão arterial e glicemia

Orientação saúde bucal

Orientação de dengue e escorpião

Atualização da fila de espera nas especialidades ortopedia, neurologia, cardiologista, endocrinologista

Instituto federal – educação alimentar.