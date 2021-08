Santo Antônio registra 30 incêndios num só dia(vídeos)

Ocorrências tendem a continuar se não chover hoje e amanhã

Terça e principalmente nesta quarta-feira, dia 11, aconteceram incêndios ambientais em várias regiões de Santo Antônio da Platina, como no loteamento Jardim Bellagio, onde o fogo passou de um lote para o sítio vizinho chamado “Rancho Guanabara” (foto e vídeo).

O proprietário, Marcelo Eleutério, se assustou com o sinistro, “atingiu cerca de 60 por cento da área; é necessário deter os criminosos que provocaram essa situação”, afirmou.

O corpo de bombeiros local tem optado por atender apenas os mais graves, onde há risco de queimar imóveis e as chamas invadir residências. Em 24 horas foram mais de 30 chamadas. A corporação atende na maioria terrenos baldios em chamas.

O problema não é só em Santo Antônio da Platina. Em Ribeirão do Pinhal, por exemplo, a fazendeira Simone Furtado denunciou para a reportagem que irresponsáveis jogam bitucas de cigarros nas vegetações secas na beira da PR-439, ocasionando na sequência grandes queimadas.

O ambientalista e empresário Henrique Glovacki (diretor da SLB no Brasil) também está indignado com o número elevado de casos na zona urbana platinense.

Ele filmou e fotografou incêndio hoje próximo do posto Santa Rita, às margens da BR-153, no entorno do Centro de Eventos e a boate Luz de Lua, , cujo dono, o médico dermatologista Saulo José de Araújo, informou não ter havido danos patrimoniais (fotos e vídeo).

Dr. Saulo é precavido, conforme relatou ao npdiario. Instalou uma mangueira tipo bombeiro dando a volta toda na área e, como não foi a primeira vez, combateu de forma eficiente (foto abaixo).