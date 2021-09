Queda de energia afeta abastecimento em Santo Antônio

Previsão é de que o abastecimento de água normalize, gradativamente, até 23 horas

Por causa de uma queda de energia que afetou o sistema de Santo Antônio da Platina após vendaval, pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede nesta quinta-feira (9).

Podem ser afetados: Loteamento Aladim, Posto da Polícia Federal, Jardim Egéa, Residencial Egéa, Jardim São Francisco, Jardim das Palmeiras, parte alta do Centro, Aparecidinhos I, II e III, Conjunto João Furtado, Conjunto Dr. Jamidas, Jardim Santo Ângelo, Conjunto Alceu Garbelini, Jardim São João, Platina e Jardim Abreu.

A Copel foi acionada mas ainda não há prazo para o restabelecimento da energia em alguns lugares. A previsão é de que o abastecimento de água normalize, gradativamente, até as 23 horas.

Em situações como essa, a Sanepar pede aos clientes que priorizem a água para consumo humano (higiene e alimentação) e façam uso econômico. Decreto Estadual aprovado em 5 de agosto de 2021 também estabelece que, “em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais.”

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br