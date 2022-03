Tradição dos queijos, produtos e doces artesanais de MG em SAP

Com certeza você sabe que Minas Gerais tem tradição na cozinha e faz os melhores doces e queijos do Brasil.

Mas, talvez você não saiba ainda que em Santo Antônio da Platina tem um ponto 100% mineiro bem no centro. É o Empório Aroma da Serra.

Você encontra queijos, incluindo o queijo meia cura da Serra da Canastra (original certificado), doces de leite (como o Viçosa e Rocca), cafés artesanais com sabores como chocolate, caramelo, amêndoas, canela, hortelã, etc., cocada, bananada cremosa, figada, goiabada cascão, geleia de jabuticaba, goiaba, ameixa, amora, etc., bolachinhas, pimentas, cachaças e licores artesanais, vinhos, cestas para presente e muito mais.

O estabelecimento preza pela qualidade dos produtos trazendo o que há de melhor dos empórios de Minas Gerais.

Vale a pena visitar para conhecer e levar alguma delícia para saborear em casa.

O empório fica na Rua Tiradentes, 529-B, Centro, Santo Antônio da Platina (em frente ao Magrass, uma quadra antes do Oliva Bistrô).

WhatsApp: 43- 9-9989-5978

Instagram @emporioaromadaserra