Aberta concorrência de quatro quiosques platinenses

Abertura das propostas será na prefeitura no dia 08 de dezembro, às 13h30.

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, através do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo, informa que está aberto o edital de concorrência pública, para permissão do uso de quatro quiosques , localizados no Calçadão Manuel Arrabaça Ribeirete (fotos).

Os disponíveis são os número 02, 03, 05 e 08, , destinados exclusivamente ao comércio de gêneros alimentícios de lanchonete, sorveteria, bomboniere, floricultura, artigos religiosos e esotéricos, acessórios elétricos e de informática e/ou artigos de artesanato em geral, o valor de referência mensal será de no mínimo três URM’s (Unidade de Referência do Município), para cada quiosque, perfazendo nos valores atuais o montante de R$ 252,00 de lance mínimo.

A abertura da concorrência pública está marcada para o dia 08 de dezembro, às 13h30m, na Prefeitura.

Para mais informações entrar em contato com o Departamento Municipal de Industria, Comércio e Turismo, na Avenida Oliveira Motta, 1110, Centro. Ou pelo telefone: 3535-8700 (ramal 960).