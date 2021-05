Salto do Itararé: presos 2 bandidos

Operação terá continuidade nos próximos dias

Na noite desta quinta-feira, dia 20, dois homens foram presos na rua Helena Costa Frizo, localizada na Vila Nova em Salto do Itararé. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 19 horas.

Policiais Militares do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), em patrulha no endereço, abordaram um suspeito, de 18 anos, com 17 porções de maconha e dinheiro.

Diante disso, a equipe foi à casa do detido e apreenderam mais 11 tabletes de maconha (8,1 kg), 249 papelotes de cocaína, 02 balanças de precisão e mais cinco mil reais.

No mesmo quintal havia mais uma casa, onde um outro suspeito, de 22 anos, foi abordado com 15 porções de maconha.

Os dois indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos.

Sobre a operação:

A Operação Pronta Resposta IV está sendo realizada pelo Subcomando Geral da Polícia Militar, por equipes da Tropa de Choque de todo o Estado, com a coordenação do BOPE, o qual objetiva fazer frente ao crime organizado. A aplicação é feita com base no planejamento estratégico, a partir de informações obtidas pelo setor de Inteligência da corporação. São ainda desenvolvidas ações de combate ao tráfico de drogas, contrabando, furtos e roubos entre outros delitos, em apoio às equipes que já atuam na região.