Saldo positivo de empregos é alento, diz Roma

Reação da economia certamente dependerá da velocidade da vacinação

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) considerou um alento o saldo positivo de 87.804 empregos formais abertos no Paraná desde janeiro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério de Economia.

“A pandemia trouxe muita tristeza e reflexos econômicos perversos. Felizmente o mercado de trabalho do Paraná tem conseguido reagir. É um alento em meio a diversas notícias sobre o aumento do desemprego no País, fechamento de empresas e redução das expectativas de diversos setores da economia”, avalia.

Romanelli lamentou a notícia do aumento do desemprego no País, que alcançou 14,7% no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Na comparação com o mesmo período de 2020, 6,6 milhões de brasileiros ficaram sem ocupação”, alerta Romanelli.

Segundo ele, a reação da economia certamente dependerá da velocidade da vacinação e isto fica evidente na expectativa de compras revelada por pesquisa da Federação do Comércio do Estado do Paraná (Fecomércio). A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) teve a terceira queda consecutiva, com retração de 5,8% na comparação com abril.

“A expectativa da terceira onda de Covid e a falta de vacinas têm impacto direto no consumo. Além do desemprego, que reduz as compras, as famílias estão segurando gastos”, avalia Romanelli. “Esperamos o fim dos desmandos no enfrentamento da pandemia para que consigamos vencer este quadro”.