Rotary organiza Feijoada da Amizade

FAÇA JÁ SUA ENCOMENDA NO (43) 99150-4449

Mesmo com a pandemia da Covid-19, a tradicional Feijoada da Amizade será realizada em Santo Antônio da Platina. A ação tem como objetivo destinar toda a renda arrecadada à Paroquia São Judas Tadeu.

Cada porção custa R$ 50,00 , serve até 4 pessoas e vem acompanhada de arroz, couve refogada, farofa e laranja.

Para seguir as recomendações de saúde e higiene, deverá ser retirada no Rotary em um período fixado no dia 5 de junho, das 11 às 13h30m.